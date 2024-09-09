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Türkiye
AA 09.09.2024 09:30

Tunceli'de şehitlerimiz için tören düzenlendi

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde görev esnasında zırhlı aracın devrilmesi sonucu şehit olan askerlerimiz için tören düzenlendi.

Tunceli'de şehitlerimiz için tören düzenlendi

Tunceli İl Jandarma Komutanlığında gerçekleştirilen törende, şehitler Uzman Çavuş Mehmet Aykanat, Uzman Çavuş Orhan Burak Büyükçaylı, Uzman Onbaşı Doğan Kızılateş’in Türk bayrağına sarılı naaşı alana getirilerek katafalka konuldu.

Saygı duruşunda bulunulmasının ardından şehitlerin özgeçmişleri okundu.

Tunceli'de şehitlerimiz için tören düzenlendi

İl Müftüsü Mustafa Şanver’in okuduğu dua sonrası şehitlerin naaşları, silah arkadaşları tarafından cenaze araçlarına konularak Elazığ Havalimanı’na götürüldü.

Tunceli'de şehitlerimiz için tören düzenlendi

Törene, Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bülent Baykal, Cumhuriyet Başsavcısı Ebru Cansu, İl Emniyet Müdürü Hakan Duman, vali yardımcıları, kaymakamlar, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, polisler ve askerler katıldı.

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Şehit Tunceli
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