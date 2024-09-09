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Türkiye
İHA 09.09.2024 10:18

Yolda savrulan araç böyle takla attı

İstanbul Şile'de otomobiliyle trafikte ilerleyen bir sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybedince aracıyla savruldu, ardından takla attı. O anlar saniye saniye kaydedildi.

Kaza Şile İstanbul Otoyolu'nda meydana geldi.

Aracıyla seyir halindeki sürücü bir anda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kayan araç şeritte ters döndü, ardından takla atarak yol kenarındaki ağaçlık alana savruldu.

Kazayı gören yoldaki sürücüler araçlarını durdurarak yardıma koştu.

Yaralanan otomobil sürücüsü hastaneye kaldırıldı. Jandarma ekipleri trafiği kontrollü şekilde ilerletirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaza anı trafikte seyir halinde olan bir otomobilin araç kamerasına yansıdı. 

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