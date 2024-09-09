Yolda savrulan araç böyle takla attı

Kaza Şile İstanbul Otoyolu'nda meydana geldi.
Aracıyla seyir halindeki sürücü bir anda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kayan araç şeritte ters döndü, ardından takla atarak yol kenarındaki ağaçlık alana savruldu.
Kazayı gören yoldaki sürücüler araçlarını durdurarak yardıma koştu.
Yaralanan otomobil sürücüsü hastaneye kaldırıldı. Jandarma ekipleri trafiği kontrollü şekilde ilerletirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaza anı trafikte seyir halinde olan bir otomobilin araç kamerasına yansıdı.