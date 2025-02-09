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Türkiye
AA 09.02.2025 20:49

İstanbul'da musluklardan kirli su aktı

İstanbul'da birçok ilçede musluklardan akan kirli su, vatandaşların tepkisine yol açtı.

İstanbul'da musluklardan kirli su aktı

Kentte Üsküdar, Bakırköy, Bağcılar, Bahçelievler ve Güngören gibi ilçelerde ikamet eden bazı vatandaşlar, sosyal medya üzerinden musluklarından kirli su aktığını belirterek, yetkililerden soruna çözüm bulmalarını istedi.

Bazı vatandaşlar da mutfak ve banyolarında yer alan musluklardan akan kirli su görüntülerini paylaşarak, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ile İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresine (İSKİ) tepkilerini dile getirdi.

Konuya ilişkin İSKİ'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Çamlıca-Salacak hattımızın boğaz geçiş sisteminde sabaha karşı meydana gelen arıza nedeniyle, boğaz geçiş hattında ve bu isale hattına bağlı branşmanlarda manevralar yapılarak dağıtım sistemimizde değişiklik yapılmıştır. Manevra yapılan hatlardaki debi değişimine bağlı olarak, bu hatlardan beslenen abonelerimizden su rengine yönelik şikayetler gelmektedir.

Suyun renginde meydana gelen değişimin insan sağlığını olumsuz yönde etkileyecek bir durum olmadığını belirtmekle beraber, ilgili birimlerimiz tarafından sahada gerekli deşarj çalışmaları sürdürülmekte olup en kısa sürede problem giderilecektir."

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