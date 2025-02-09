Bakanlığın dedektör köpekleriyle 4,1 ton uyuşturucu ele geçirildi

Gümrük muhafaza kaçakçılık ve istihbarat müdürlükleri ekipleri tarafından son 1 yıl içerisinde 1362 narkotik operasyonu gerçekleştirildi. Bu operasyonların tamamına narkotik köpekler katkı sağladı.

Operasyonlarda yaklaşık 24,3 ton uyuşturucu madde ele geçirildi. 'Bor' isimli narkotik köpeği, gümrük kapılarında tek seferde ele geçirilen en yüksek uyuşturucu olan 850 kilo eroinin Habur Gümrük Kapısı'nda yakalanmasına yaptığı katkıyla tarihe geçti.

Ayrıca, Kapıkule Gümrük Kapısı'nda 635 kilo esrarın ele geçirildiği operasyonundaki katkılarıyla 'İzci' isimli köpek, Gürbulak Gümrük Kapısı'nda 4,5 ton metamfetaminin ele geçirildiği operasyonundaki katkılarıyla 'Kont' isimli köpek öne çıkan narkotik köpekler arasında yer aldı.

2025 yılında ise 67 narkotik operasyonu gerçekleştirildi. Bakanlığın özel eğitimli köpekleri, 7 Şubat 2025 itibarıyla operasyonlarda 4 ton 192 kilogram uyuşturucu ele geçirilmesini sağladı.

Bu süreçte en yüksek miktarda uyuşturucuyu bulan köpekler, Kapıkule Gümrük Kapısı'nda 67 kilo kokain ve esrar ele geçirilmesine katkı sağlayan 'İzci', Habur Gümrük Kapısı'nda 370 kilo captagon ele geçirilmesini sağlayan 'Fido' ile yine Kapıkule Gümrük Kapısında 178 kilo esrar ele geçirilmesine katkı veren 'Füge' ve 'Rosie' oldu.

"Personelimize önemli bir avantaj sağlıyor"

Öte yandan, bakanlıktan yapılan açıklamada, gümrükler muhafaza teşkilatının bir asrı aşkın köklü geçmişi ve engin tecrübesiyle, Türkiye'nin güvenliğini sağlamak ve ekonomik refahını artırmak adına kararlı bir mücadele ortaya koyduğu belirtilerek, şöyle denildi:

"Kaçakçılıkla mücadelede her geçen gün daha güçlü stratejiler geliştirerek, suçla mücadelenin ön saflarında yer alan teşkilatımız, ülkemizin yarınlarını tehdit eden kaçakçılara karşı büyük bir sorumluluk üstlenmiştir. Bu bağlamda, yaklaşık 7 bin 500 personelimizin üstün gayretleriyle, 2024 yılında toplamda 55,2 milyar TL değerinde kaçak eşya ve uyuşturucu madde ele geçirilmiştir.

Bu önemli başarıda, gümrükler muhafaza teşkilatımızın sahip olduğu tüm imkanları en verimli şekilde kullanmak suretiyle beşeri kaynaklara yaptığı yatırımlar, en son teknolojik gelişmeleri takip etme ve dünya çapında başarılı mücadele tekniklerini uygulama noktasındaki elde edilen sonuçlar büyük rol oynamaktadır.

Bunların yanı sıra Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğümüze bağlı Köpek Eğitim Merkezimizde yetiştirilen narkotik dedektör köpeklerimiz de suçla mücadelede vazgeçilmez yardımcılarımız arasında yer almaktadır. Yüksek koku alma yetenekleriyle narkotik maddeleri tespit etmede büyük bir başarı sergileyen bu özel eğitimli dostlarımız, personelimize önemli bir avantaj sunmaktadır"