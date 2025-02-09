Çok Bulutlu 1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
DHA 09.02.2025 18:12

Bakanlığın dedektör köpekleriyle 4,1 ton uyuşturucu ele geçirildi

Ticaret Bakanlığı gümrük muhafaza kaçakçılık ve istihbarat müdürlükleri ekipleri tarafından 2025 yılında 67 narkotik operasyonu gerçekleştirildi. Bakanlığın özel eğitimli narkotik köpekleriyle yapılan operasyonlarda, 7 Şubat 2025 itibarıyla 4 ton 192 kilogram uyuşturucu ele geçirildi.

Bakanlığın dedektör köpekleriyle 4,1 ton uyuşturucu ele geçirildi

Gümrük muhafaza kaçakçılık ve istihbarat müdürlükleri ekipleri tarafından son 1 yıl içerisinde 1362 narkotik operasyonu gerçekleştirildi. Bu operasyonların tamamına narkotik köpekler katkı sağladı.

Operasyonlarda yaklaşık 24,3 ton uyuşturucu madde ele geçirildi. 'Bor' isimli narkotik köpeği, gümrük kapılarında tek seferde ele geçirilen en yüksek uyuşturucu olan 850 kilo eroinin Habur Gümrük Kapısı'nda yakalanmasına yaptığı katkıyla tarihe geçti.

Ayrıca, Kapıkule Gümrük Kapısı'nda 635 kilo esrarın ele geçirildiği operasyonundaki katkılarıyla 'İzci' isimli köpek, Gürbulak Gümrük Kapısı'nda 4,5 ton metamfetaminin ele geçirildiği operasyonundaki katkılarıyla 'Kont' isimli köpek öne çıkan narkotik köpekler arasında yer aldı.

Bakanlığın dedektör köpekleriyle 4,1 ton uyuşturucu ele geçirildi

2025 yılında ise 67 narkotik operasyonu gerçekleştirildi. Bakanlığın özel eğitimli köpekleri, 7 Şubat 2025 itibarıyla operasyonlarda 4 ton 192 kilogram uyuşturucu ele geçirilmesini sağladı.

Bu süreçte en yüksek miktarda uyuşturucuyu bulan köpekler, Kapıkule Gümrük Kapısı'nda 67 kilo kokain ve esrar ele geçirilmesine katkı sağlayan 'İzci', Habur Gümrük Kapısı'nda 370 kilo captagon ele geçirilmesini sağlayan 'Fido' ile yine Kapıkule Gümrük Kapısında 178 kilo esrar ele geçirilmesine katkı veren 'Füge' ve 'Rosie' oldu.

Bakanlığın dedektör köpekleriyle 4,1 ton uyuşturucu ele geçirildi

"Personelimize önemli bir avantaj sağlıyor"

Öte yandan, bakanlıktan yapılan açıklamada, gümrükler muhafaza teşkilatının bir asrı aşkın köklü geçmişi ve engin tecrübesiyle, Türkiye'nin güvenliğini sağlamak ve ekonomik refahını artırmak adına kararlı bir mücadele ortaya koyduğu belirtilerek, şöyle denildi:

"Kaçakçılıkla mücadelede her geçen gün daha güçlü stratejiler geliştirerek, suçla mücadelenin ön saflarında yer alan teşkilatımız, ülkemizin yarınlarını tehdit eden kaçakçılara karşı büyük bir sorumluluk üstlenmiştir. Bu bağlamda, yaklaşık 7 bin 500 personelimizin üstün gayretleriyle, 2024 yılında toplamda 55,2 milyar TL değerinde kaçak eşya ve uyuşturucu madde ele geçirilmiştir.

Bakanlığın dedektör köpekleriyle 4,1 ton uyuşturucu ele geçirildi

Bu önemli başarıda, gümrükler muhafaza teşkilatımızın sahip olduğu tüm imkanları en verimli şekilde kullanmak suretiyle beşeri kaynaklara yaptığı yatırımlar, en son teknolojik gelişmeleri takip etme ve dünya çapında başarılı mücadele tekniklerini uygulama noktasındaki elde edilen sonuçlar büyük rol oynamaktadır.

Bunların yanı sıra Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğümüze bağlı Köpek Eğitim Merkezimizde yetiştirilen narkotik dedektör köpeklerimiz de suçla mücadelede vazgeçilmez yardımcılarımız arasında yer almaktadır. Yüksek koku alma yetenekleriyle narkotik maddeleri tespit etmede büyük bir başarı sergileyen bu özel eğitimli dostlarımız, personelimize önemli bir avantaj sunmaktadır"

ETİKETLER
Ticaret Bakanlığı Köpek Uyuşturucu
Sıradaki Haber
Komedyen olduğunu iddia eden Selin Dilmaç uyuşturucudan tutuklandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
19:54
Adana Demirspor sahadan çekildi
19:34
Bakan Fidan, Irak Egemenlik İttifakı Lideri Hançer ile görüştü
18:57
Bakan Kacır: Bölgesel işbirlikleri Türkiye için büyük önem taşıyor
18:50
Komedyen olduğunu iddia eden Selin Dilmaç uyuşturucudan tutuklandı
18:01
Papa nefes alamayınca konuşmasını yardımcısı tamamladı
17:28
Türkiye'de dünyaya gelen ilk fil 14 yaşında
İşgalci İsrail ordusu, Gazze'deki Netzarim Koridoru'ndan çekildi
İşgalci İsrail ordusu, Gazze'deki Netzarim Koridoru'ndan çekildi
FOTO FOKUS
Cumhurbaşkanı Erdoğan, birçok kişinin sigarayı bırakmasına vesile oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, birçok kişinin sigarayı bırakmasına vesile oldu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ