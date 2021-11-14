İstanbul'da, polis ekipleri, H.C. isimli iş insanının, 15 Ekim günü Başakşehir'de seyir halindeyken önünü kesen motosikletli iki kişi tarafından gasp edildiğini söylemesi üzerine çalışma başlattı.

Yapılan incelemede, iş insanı H.C'nin, minibüsüyle seyir halindeyken aracına yaklaşan motosikletteki iki kişi tarafından zorla durdurulmaya çalışıldığı, araca sol taraftan bir el ateş edildiği, diğer taraftan araca giren şüphelininse iş insanını silahla tehdit ederek araçtaki para dolu çantayı aldığı ortaya çıktı.

Kaydedilen görüntülerden kimlikleri belirlendi

Çantada 45 bin dolar, 23 bin avro, 35 bin lira ve 1 milyon 500 bin lira değerinde çek bulunduğu, cadde üzerinde gerçekleşen gasp olayının da kaldırımdaki bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildiği tespit edildi.

Vatandaş tarafından kaydedilen görüntüler ve MOBESE kameraları kayıtları üzerinden incelemesini sürdüren polis, önce zanlıların kullandığı motosikletin plakasını ardından da zanlıların kimliğini belirledi.

[Fotoğraf: DHA]

2 kişi tutuklandı

Çalışmaların devamında, olayı gerçekleştirdiği tespit edilen Ali A. ve Mahmoud A. ile birlikte motosikletin sahibi olan Ahmet Ü. 11 Kasım günü yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Ahmet Ü. serbest bırakılırken, Ali A. ve Mahmoud A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.