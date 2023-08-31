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Türkiye
AA 31.08.2023 12:11

İstanbul'da motosiklet sürücülerine denetim: 293 bin 439 lira para cezası

İstanbul'da kent genelinde 67 noktada yapılan denetimde, 1015 motosiklet ve 472 araç kontrol edildi.

İstanbul'da motosiklet sürücülerine denetim: 293 bin 439 lira para cezası
[Fotoğraf: AA (arşiv)]

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince dün motosiklet sürücülerine yönelik iki aşamalı uygulama yapıldı.

Eyüpsultan ve Ümraniye'de ilçe emniyet müdürlüklerinin asayiş büro amirliği ile oto hırsızlık büro amirliği ekipleri tarafından motosiklet yedek parça satışı ve tamiri yapılan yerler kontrol edildi.

477 personel katıldı

Denetlenen 2 işletme ve 26 motosikletle ilgili herhangi bir olumsuzluğa rastlanmazken, ikinci aşamada ise 23.30-03.30 saatleri arasında 67 noktada, 477 personelin katılımıyla motosikletlere yönelik sabit yol uygulaması yapıldı.

Uygulamada, Genel Bilgi Toplama kontrolleri gerçekleştirilen 2 bin 774 kişiden arandığı belirlenen 6 kişi ile 18 yoklama kaçağı yakalandı. Denetimde, 4 kişi hakkında adli ve idari işlem yapıldı, 2 kurusıkı tabanca da ele geçirildi.

1015 motosiklet kontrol edildi

Toplam 1015 motosiklet ve 472 aracın kontrol edildiği uygulamada, 55 motosiklet ile 31 motosiklet ve araç sürücüsüne işlem yapıldı. Kontrollerde 3 motosiklet ve 1 araç trafikten men edilirken, 2 tescilsiz motosiklet ele geçirildi.

Kontrollerde sürücülere toplam 293 bin 439 lira ceza uygulandı.

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