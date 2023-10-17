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Türkiye
İHA 17.10.2023 03:17

İstanbul'da motosiklet denetimi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından il genelinde motosikletli sürücülere yönelik polis denetimi gerçekleştirildi.

İstanbul'da motosiklet denetimi
[Fotograf: İHA]

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Bahçelievler, Beşiktaş, Küçükçekmece’de motosikletli şahıslara yönelik sabit yol uygulaması gerçekleştirdi.

Uygulamaya İlçe Emniyet Müdürlükleri ile Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme Şube Müdürlükleri ve bekçiler katılırken, uygulamanın gerçekleştiği noktalarda ruhsat, plaka, muayene, trafik sigortası ve kask denetimi yapıldı.

Ekipler, sürücü ve yolcuların Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrollerini gerçekleştirdi ve üst araması yaptı. Uygulamada durdurulan motosikletler, ekipler tarafından detaylı olarak arandı. Bahçelievler'deki denetimde bir sürücüye ve motor sahibine ehliyetsiz araç kullanmaktan 16 bin 380 TL, bir sürücüye yabancı şahsın ticari araç kullanması ve uygunsuz sepet kullanımından 872 TL, bir sürücüye de uygunsuz sepet kullanımdan 436 TL olmak üzere üç sürücüye toplam 17 bin 688 TL ceza kesildi.

Dün akşam saat 23.00’te başlayan uygulamaların gece saat 04.00’e kadar süreceği öğrenildi.

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