Sultangazi Cebeci Mahallesi'nde bulunan üç katlı mobilya atölyesinde, gece saatlerinde, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Atölyeden dumanların yükseldiğini gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

[Fotoğraf: DHA]

1 itfaiye eri dumandan etkilendi

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangını büyümeden söndürülürken bir itfaiye görevlisi yoğun dumandan etkilendi.

Meslektaşları tarafından yangın alanından çıkarılan itfaiye görevlisine sağlık ekipleri ambulansta müdahale etti.

[Fotoğraf: İHA]

Ambulansta oksijen verilen itfaiye erinin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

[Fotoğraf: DHA]

İş yerinde maddi hasar oluştu

Ekiplerin uzun süre soğutma çalışması yaptığı iş yerinde maddi hasar meydana geldi.

Yangının çıkış nedeni yapılacak incelemenin ardından belirlenecek.

[Fotoğraf: DHA]