İstanbul'da mobilya atölyesinde yangın
İstanbul Sultangazi'de bulunan 3 katlı mobilya atölyesinde yangın çıktı. İtfaiye ekipleri tarafından kısa sürede kontrol altına alınan yangında bir itfaiye eri dumandan etkilendi.
Sultangazi Cebeci Mahallesi'nde bulunan üç katlı mobilya atölyesinde, gece saatlerinde, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Atölyeden dumanların yükseldiğini gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
1 itfaiye eri dumandan etkilendi
İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangını büyümeden söndürülürken bir itfaiye görevlisi yoğun dumandan etkilendi.
Meslektaşları tarafından yangın alanından çıkarılan itfaiye görevlisine sağlık ekipleri ambulansta müdahale etti.
Ambulansta oksijen verilen itfaiye erinin durumunun iyi olduğu öğrenildi.
İş yerinde maddi hasar oluştu
Ekiplerin uzun süre soğutma çalışması yaptığı iş yerinde maddi hasar meydana geldi.
Yangının çıkış nedeni yapılacak incelemenin ardından belirlenecek.