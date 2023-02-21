Fatih Katip Kasım Mahallesi Hadım Odaları Sokakta yer alan 3 katlı metruk binada, saat 11.00 sıralarında çökme meydana geldi.

Olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis sevk edildi.

[Fotoğraf: DHA]

İtfaiye erleri enkazda inceleme başlattı.

Can kaybının yaşanmadığı belirtilirken, ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

[Fotoğraf: DHA]