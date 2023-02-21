Haber Giriş: 21 Şubat 2023 Salı 11:37Son Güncelleme: Kaynak: DHA
İstanbul'da metruk bina çöktü
İstanbul Fatih'te 2 katlı metruk bina çöktü. Olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis sevk edildi. İtfaiye erleri enkazda inceleme başlattı. Ekiplerin çalışmaları devam ediyor.
Fatih Katip Kasım Mahallesi Hadım Odaları Sokakta yer alan 3 katlı metruk binada, saat 11.00 sıralarında çökme meydana geldi.
Olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis sevk edildi.
[Fotoğraf: DHA]
İtfaiye erleri enkazda inceleme başlattı.
Can kaybının yaşanmadığı belirtilirken, ekiplerin çalışmaları devam ediyor.
[Fotoğraf: DHA]
Etiketler: İstanbul
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