Haber Giriş: 21 Şubat 2023 Salı 11:04Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber-DHA
Enkazdan çıkardığı araçla yolculuk
Gaziantep'te oto galericilik yapan Abdullah Uzun'un depremde araçları enkaz altında kaldı. Uzun, kendi imkanlarıyla enkazdan çıkardığı araçlarını köyüne götürdü. Hurdaya dönen araç içindeki yolculuğu kameralara yansıdı.
Camı çerçevesi yok, tavanında enkazın izlerini taşıyor.
Bakınca hurda yığınını andırsa da dört teker üstünde götürülebildi.
Depremin vurduğu kentlerde çok sayıda araç hasar gördü.
Araçlarını başka bir aracın yardımıyla köyüne taşıdı
Gaziantep'te oto galericilik yapan Abdullah Uzun'un da iş yerindeki araçları enkaz altında kaldı.
Genç depremzede, enkazdan çıkarttığı araçlarını başka bir aracın yardımıyla köyüne götürüyor.
Hurda yığınına dönen araçla trafikte seyretmesi ise kameralara yansıdı.
Depremde evini ve ekmek teknesini kaybeden Abdullah Uzun, canını kurtardığı için şükrediyor.
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