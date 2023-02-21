Haber Giriş: 21 Şubat 2023 Salı 10:25Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Depremde yıkılan binalarda enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor
Kahramanmaraş’ta arama kurtarma çalışmalarının tamamlandığı alanlarda enkaz kaldırılıyor.
"Asrın felaketi" olarak nitelenen, Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından kentteki enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor.
Türkiye'nin birçok şehrinden gelerek enkaz kaldırma çalışmalarına yardım eden kamyon şoförleri ve iş makinesi operatörleri, 7/24 çalışmalarını sürdürüyor.
Enkazdan çıkan moloz yığınları, belirli alanlara boşaltılıyor.
Kamera-Dron: İhsan Kırkbeşoğlu
Etiketler: Kahramanmaraş Deprem
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