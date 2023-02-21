"Asrın felaketi" olarak nitelenen, Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından kentteki enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor.

Türkiye'nin birçok şehrinden gelerek enkaz kaldırma çalışmalarına yardım eden kamyon şoförleri ve iş makinesi operatörleri, 7/24 çalışmalarını sürdürüyor.

Enkazdan çıkan moloz yığınları, belirli alanlara boşaltılıyor.

Kamera-Dron: İhsan Kırkbeşoğlu