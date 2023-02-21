D-100 kara yolu yan yolda Ankara istikametinde ilerleyen ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen servis aracı, freninin boşalması sonucu aynı istikamette ilerleyen bir araca çarptı.

Daha sonra aralarında İETT otobüsünün bulunduğu araçlar da kazaya karıştı.

Çarpışmanın etkisiyle otomobillerin bir kısmı yol kenarına savruldu.

Kaza yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Hafif yaralanan 2 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, kazaya karışan 8 araçta hasar meydana geldi.

Kaza nedeniyle yan yolun Ankara istikameti ulaşıma kapanırken bölgede trafik yoğunluğu oluştu.

Araçların yoldan kaldırılmasının ardından kapanan yol, yeniden trafiğe açıldı.