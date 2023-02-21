Haber Giriş: 21 Şubat 2023 Salı 09:49Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kars'ta eğitime bir gün ara verildi
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.
Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, ilçe genelinde kar yağışı ve tipinin etkili olduğu belirtildi.
Olumsuz hava koşulları nedeniyle ilçe merkezi ve köylerdeki tüm okullarda bir gün eğitime ara verildi.
Etiketler: Kars Kar Yağışı
Son Haberler
- 10:26
- 10:26
- 10:13
- 10:12
- 10:09
Sıradaki Haber
Yoğun kar nedeniyle 94 yol ulaşıma kapandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz