Haber Giriş: 21 Şubat 2023 Salı 11:30Son Güncelleme: Kaynak: AA
Şanlıurfa'daki doğal gaz patlamasına ilişkin 3 şüpheli yakalandı
Şanlıurfa'da 2 kişinin hayatını kaybettiği, 8 kişinin yaralandığı bir binadaki doğal gaz patlamasına ilişkin 3 şüpheli gözaltına alındı.
Merkez Haliliye ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde, dün bir apartmanın altındaki iş yerinde doğal gazdan kaynaklandığı değerlendirilen patlamaya ilişkin polis ekiplerinin yürüttüğü soruşturma devam ediyor.
Patlamada hayatını kaybedenlerin 14 yaşındaki Kartal Kurt ve 27 yaşındaki Suriye uyruklu Wadah Aljamaa olduğu tespit edildi. Yaralanan 8 kişinin ise kentteki çeşitli hastanelerde tedavisi sürüyor.
Ekiplerce yürütülen soruşturma kapsamında ise 3 şüpheli gözaltına alındı.
Merkez Haliliye ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde, dün, bir binanın altındaki iş yerinde doğal gazdan kaynaklandığı değerlendirilen patlama olmuş, 2 kişi hayatını kaybetmiş, 8 kişi yaralanmıştı.
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