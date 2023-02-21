Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde 6 Şubat'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin yıkıma yol açtığı Nurdağı ve İslahiye'de vatandaşları tıraş etmek için bir ekip görevlendirdi.

Bu kapsamda kolları sıvayan jandarma personeli, kırsal mahallelere giderek hem depremzedelerin gıda ve çadır ihtiyaçlarını gideriyor hem de saç ve sakalını tıraş ediyor.

38 mahallenin tamamına ulaşmayı amaçlıyor

Şimdiye kadar 3 kırsal mahallede aralarında çocukların da bulunduğu onlarca kişiyi tıraş eden jandarma personeli, yöredeki 38 mahallenin tamamına ulaşmayı amaçlıyor.

Nurdağı ilçesine bağlı Karaburçlu Mahallesi'nin sakinlerinden Zeki Şahin,mahallenin depremden çok etkilendiğini, birçok evin ağır hasarlı olduğunu söyledi.

[Fotoğraf: AA]

"25 günden beri tıraş olmuyordum"

Tüm olumsuzluklara rağmen devletin vatandaşa kucak açtığını dile getiren Şahin, şunları kaydetti:

"Allah kimsenin başına vermesin. Devletimize, milletimize, askerimize, jandarmamıza, polisimize Allah güç kuvvet versin. Devlet vatandaşına kucak açmış. Bugün jandarma ekibi köyümüze gelmiş, sağ olsun, Allah razı olsun. Tıraşımızı oluyoruz. Ben 25 günden beri tıraş olmuyordum. Depremden önce tıraş olmuştum."

"Devletimiz herkesin yanında"

Şahin, bu zor günlerin birlik beraberlikle aşılacağını ifade ederek, "Devletimiz herkesin yanında. Askeri, polisi, yetkilileri hepsi çevrede. Bugün Nurdağı bitmiş durumda, köyde evlerimizde hasar varsa da çadırımız da var, yiyeceğimiz de var. Daha tırlar boşalmamış vaziyette bekliyor. Boşalan yerler ağzına kadar dolu. Türk milleti hiçbir zaman yıkılmaz. Bunlar da gelir geçer" diye konuştu.