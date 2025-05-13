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Türkiye
AA 13.05.2025 02:24

İstanbul'da metrobüs yangını: Seferler aksadı

İstanbul Okmeydanı'nda seyir halindeki metrobüsün motor kısmında çıkan yangın, sürücü ve güvenlik görevlilerince söndürüldü. Yangın nedeniyle seferler de bir süre aksadı.

İstanbul'da metrobüs yangını: Seferler aksadı

Okmeydanı'ndan Beylikdüzü yönüne ilerleyen metrobüsün motor bölümünde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Dumanları fark eden sürücü, araçtaki yolcuları tahliye ederek, durakta bekleyen güvenlik görevlileriyle yangına müdahale etti.

Yangın, metrobüsün diğer kısımlarına sıçramadan kısa sürede söndürüldü.

Yangın nedeniyle metrobüs yolunda kısa süreli seferler aksadı. Yolun kapanması nedeniyle bazı metrobüsler ilerleyemedi.

Hasar gören metrobüsün çekilmesiyle güzergahta seferler normale döndü.

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