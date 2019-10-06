Türkiye
İstanbul'da metrobüs kazası06 Ekim 2019 Pazar 09:56 - Son Güncelleme 06 Ekim 2019 Pazar 10:25
Halıcıoğlu'nda, Avcılar yönüne seyreden metrobüsün önündeki başka bir metrobüse çarpması sonucu 3 kişi hafif şekilde yaralandı.
İstanbul'da, Halıcıoğlu'ndan Avcılar'a devam eden metrobüs, önünde seyreden başka bir metrobüse çarptı.
Kaza sonucu 3 kişi hafif şekilde yaralanırken, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Kazaya karışan araçlar çekiciyle olay yerinden kaldırılırken, seferler normale döndü.
Kaynak: AA, İHA
Etiketler: trafik Kazası metrobüs