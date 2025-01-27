Sisli 2.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 27.01.2025 10:43

İstanbul'da kontrolden çıkan minibüs kuaföre girdi

İstanbul Kartal'da kontrolden çıkan minibüs iş yerine girdi. Yaşanan kazada 1'i ağır 3 kişi yaralanırken ekiplerin aracı kaldırma çalışmaları sürüyor.

İstanbul'da kontrolden çıkan minibüs kuaföre girdi
[Fotograf: DHA]

Karlıktepe Mahallesi Egemenlik Bulvarı'nda henüz bilinmeyen nedenle kontrolden çıkan Fehmi G. idaresindeki minibüs, erkek kuaförü olarak faaliyet gösteren iş yerine girdi.

Bu sırada iş yerinde oturan Zeki C, Zafer K. ile kaldırımda yürüyen ve henüz ismi öğrenilemeyen 1 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar hastaneye kaldırılırken, kazada kaldırımda yürürken yaralanan kişinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

İş yerine giren minibüs, çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.

ETİKETLER
İstanbul
Sıradaki Haber
Diyarbakır kırsalında PKK'ya ait gömülü silah ve mühimmat ele geçirildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:35
Orman yangınlarına karşı "güvenlik kuşakları" oluşturulacak
13:24
Çaldıkları kamyonetlerin şasi numaralarını değiştiren 7 zanlı yakalandı
13:18
İngiltere'de 200 şirket, kalıcı olarak haftada 4 gün çalışma kararı aldı
13:38
Otel yöneticisinden çarpıcı itiraf: Eksikleri gidermek çok masraflıydı
13:16
Dışişleri Bakanı Fidan, Suudi Arabistan'a gidiyor
12:54
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekibi yanan otelde inceleme yaptı
Çorumlu koleksiyoner 400 model otomobili özenle saklıyor
Çorumlu koleksiyoner 400 model otomobili özenle saklıyor
FOTO FOKUS
Ulaşımda hayata geçen projeler ile yolculuklar artık daha kısa
Ulaşımda hayata geçen projeler ile yolculuklar artık daha kısa
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ