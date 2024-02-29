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Türkiye
AA 29.02.2024 14:15

İstanbul'da kolay para vaadiyle dolandırıcılık yapan 8 kişi tutuklandı

İstanbul'da kolay para kazanma vaadiyle dolandırıcılık yapan 9 şüpheliden 8'i tutuklandı.

İstanbul'da kolay para vaadiyle dolandırıcılık yapan 8 kişi tutuklandı
[Fotograf: TRT Haber]

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "çağrı merkezi" adıyla vatandaşları arayan, kolay para kazanmak için "jigolo" olma vaadiyle iletişime geçen ve başvuran çok sayıda kişiyi dolandırdıkları öne sürülen şüphelileri yakalamak için çalışma yürüttü.

Çalışmalarda, Büyükçekmece'de bu işler için kurulan bir ofisi tespit eden ekipler, 26 kişinin 575 bin lira dolandırıldığını belirledi.

Teknik ve fiziki takibin ardından tespit edilen adreslere yönelik operasyonla 9 şüpheli yakalandı.

Adreslerdeki aramalarda çok sayıda bilgisayar, telefon ve dijital materyal ile 55 bin lira ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 8'i çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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İstanbul Dolandırıcılık
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