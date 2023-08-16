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Türkiye
AA 16.08.2023 15:25

İstanbul'da kırmızı ışık denetimi yapıldı

Beyoğlu'nda dron desteğiyle yapılan kırmızı ışık ihlali denetiminde kurallara uymayan sürücülere para cezası uygulandı.

İstanbul'da kırmızı ışık denetimi yapıldı
[Fotoğraf: AA Arşiv]

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri ve sivil trafik polisleri, Piyalepaşa Bulvarı'nda denetim noktası oluşturdu.

Havadan dron destekli yapılan denetimde, bazı sürücüler kontrol noktasında durdurularak belgeleri incelendi.

Kırmızı ışıkta durmayan 8 sürücüye 951'er lira para cezası kesilirken, emniyet kemeri takmayan, trafik işaretleri ve levhalarına uymayan, sürücü belgesini yanında bulundurmayan, mekanik değişiklikleri tescil belgesine işletmeyen sürücüler de dahil olmak üzere toplamda 12 bin 47 lira ceza verildi.

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