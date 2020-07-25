Olay, saat 22.00 sıralarında Maltepe Bağlarbaşı Mahallesi İnönü Caddesi’nde bulunan bir restoranda meydana geldi.

Restoranda toplanan 10 kişilik grup aralarında konuşurken, kavga etmekten bahsettiklerini duyan bir vatandaş polisi arayarak ihbarda bulundu.

[Fotoğraf: DHA]

İhbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri, şüphelilerin kimliğini kontrol etmek istedi. Bunun üzerine şüpheliler silahlarla polise ateş etmeye başladı.

Olay yerindeki ekiplerin destek istemesi üzerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kısa süren çatışmanın ardından şüpheli 10 kişi yakalandı.

[Fotoğraf: DHA]

Şüpheliler gözaltına alınarak ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Şüphelilerin olay yerine geldiği iki otomobil ise incelenmek üzere çekici yardımı ile otoparka çekildi.

Polis olayla ilgili geniş soruşturma başlattı.