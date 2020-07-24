Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Trabzon, Rize ve Artvin çevreleri ile Giresun'un iç kesimlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, ülkenin kuzeydoğu kesimlerinde hava parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak.

Gök gürültülü sağanak bekleniyor

Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Trabzon, Rize ve Artvin çevreleri ile Giresun'un iç kesimlerinde yarın akşam saatlerine kadar yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile ülkenin güneydoğu kesimlerinde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi öngörülüyor.

Akşam saatlerinden itibaren rüzgarın, Marmara Bölgesi ve Kuzey Ege ile yarın öğle saatlerinden itibaren Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda yer yer kuvvetli olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Hava sıcaklığında ise önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

[Fotoğraf: Arşiv]

Ardahan ve Artvin için "kuvvetli yağış" uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, bugün akşam saatleri itibarıyla, Ardahan çevreleri ile Artvin'in iç kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanakların yerel olarak kuvvetli olması öngörülüyor.

Ani su baskını, yıldırım, heyelan, yerel küçük çaplı dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Kars'ın güney ilçelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.