Haber Giriş: Kaynak: AA
Malatya'da baraj gölüne giren genç boğuldu
[Fotoğraf: AA]
Malatya'nın Battalgazi ilçesinde, serinlemek için baraj gölüne giren 15 yaşındaki genç boğuldu.
Battalgazi ilçesi Beyazsaray mevkisinde yakınlarıyla gezmeye gide Y.S.K, serinlemek amacıyla Karakaya Baraj Gölü'ne girdi.
Bir süre sonra Y.S.K'nin suda çırpındığını gören vatandaşlar, Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Su Altı Arama Kurtarma ekiplerinden yardım istedi.
Ekipler, yaklaşık 20 dakikalık çalışmanın ardından Y.S.K'yi 9 metre derinlikte sudan çıkardı.
112 Acil Servis ekipleri ilk müdahalenin ardından Y.S.K'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
Y.S.K'nin cesedi, Malatya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
Etiketler: malatya haberSon Güncelleme: 24 Temmuz 2020 Cuma 22:04
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