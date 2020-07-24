Haber Giriş: Kaynak: AA
Kahramanmaraş'ta aranan 61 kişi yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan uygulamalarda aranan 61 kişi yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik sokak uygulamalarına ve şüpheli şahıs takiplerine ağırlık verdi.
Kent genelinde arananların saklandığı adreslere yönelik uygulama yapan ekipler, aralarında cezaevi firarilerinin de olduğu çeşitli suçlardan aranan 61 kişiyi gözaltına alındı.
Adliyeye sevk edilen zanlılardan 40'ı tutuklandı. Diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Etiketler: kahramanmaraş haberSon Güncelleme: 24 Temmuz 2020 Cuma 22:02
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