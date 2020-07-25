Yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında Türkiye'de karantina uygulaması bölgesel olarak devam ediyor.

Şanlıurfa'da yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirleri kapsamında 205 evde karantina uygulaması başlatıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent merkezi ve ilçelerinde yaşayan bazı vatandaşların COVID-19 test sonuçları pozitif çıktı.

Bunun üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulunca salgınla mücadele kapsamında yeni kararlar alındı.

Bu kapsamda Birecik'te 20, Ceylanpınar'da 21, Eyyübiye'de 12, Haliliye'de 37, Karaköprü'de 78, Siverek'te 7, Suruç 11, Viranşehir'de 18 ve Hilvan'da 1 adreste karantina tedbiri uygulanmasına karar verildi.

Öte yandan, kentteki 120 evdeki karantina ise sona erdirildi.

Adıyaman'da bazı binalar karantinaya alındı

Adıyaman'da bazı binalar için yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirleri kapsamında karantina kararı verildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde bulunan mahalle ve caddelerdeki bazı binalarda yaşayan vatandaşların COVID-19 test sonuçları pozitif çıktı.

Bunun üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulunca salgınla mücadele kapsamında yeni kararlar alındı.

Bu kapsamda Alitaşı Mahallesi Halep Caddesi, Bahçecik, İmamağa, Mara Mehmet Akif, Sümerevler ve Türkiye Petrolleri mahallelerinde bulunan bazı binalarda karantina uygulanmasına karar verildi.