Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Gökçeada açıklarında 4,2 büyüklüğünde deprem
[Harita: TRT Haber]
Çanakkale'nin Gökçeada ilçesi açıklarında 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) verilerine göre Ege Denizi Gökçeada açıklarında 4,2 büyüklüğünde deprem oldu.
43.58 kilometre derinlikte meydana gelen deprem saat 23.41'de gerçekleşti.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) July 24, 2020
Büyüklük : 4.2 (Mw)
Yer : Ege Denizi, 52.04 km. Gökçeada (Çanakkale)
Tarih-Saat : 24.07.2020, 23:41:26 TSİ
Enlem : 40.1883 N
Boylam : 25.0591 E
Derinlik : 43.58 km
Detay : https://t.co/yDlAqgaEBb@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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