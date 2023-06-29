İstanbul'da kasapların kıyma mesaisi başladı

Bayramda kestirdikleri kurbanlıkları ya da dağıtılan kurban etlerini uzman ellerde pirzola, bonfile ya da kıyma olarak hazırlatmak isteyen vatandaşlar kasapların yolunu tuttu.

Kasaplar, Kurban Bayramı için dolaplarındaki etleri boşaltarak müşterilerin taleplerine cevap vermeye başladı.

Evlerinde makinesi olmayan ve kurbanlık etlerini kıyma olarak değerlendirmek isteyenler kasap önlerinde kuyruğa girdi.

Bazı vatandaşlar birkaç kilo et getirirken, bazılarının onlarca kilo eti makinede çektirdiği görüldü.

"Nasıl getirirlerse getirsinler burada hallediyoruz"

Bahçelievler'deki mahalle kasabı Mehmet Taş, "Bayram olduğu için millete yardım ediyoruz. Yüklerini hafifletiyoruz. Kıyma çekiyoruz. Bu sene bereketli oldu maşallah, çok yoğunuz. Halen de yoğunluk devam ediyor. Çekim ücretimiz kilosu 7 lira. Nasıl getirirlerse getirsinler burada hallediyoruz. Parçalıyoruz, sinirlerini ayıklıyoruz. Elimizden geleni yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

Sırada bekleyen vatandaşlardan İlhan Benli ise "Biraz kıyma çektirmek için kasaba geldim. Biz kesmedik ama Allah kabul etsin çocuklar getirdi. Kıyma ile yemek yapacağız" dedi.

Et doğrayan kasap Halil Taş da mahalle esnafı oldukları için et işlemede bir ücret belirlemediklerini, müşterinin uygun gördüğü fiyata hizmet verdiklerini kaydetti.

İki gündür yoğunluk yaşadıklarını belirten Taş, "Kemikli et de hazırlıyoruz. Etleri müşteri nasıl istiyorsa öyle yapıyoruz. Kıymadır, kuşbaşıdır, kemiklidir, pirzoladır işleyip müşteriye veriyoruz" diye konuştu.