Ankara'daki kurban pazarlarında yoğunluk sürüyor

Kurban kesimini bayramın ikinci gününe bırakan başkentlilerin uğrak noktalarından biri, Yenimahalle ilçesinin Yakacık semtinde kurulan 150 çadırlık pazar alanı oldu.

Burada Türkiye'nin dört bir yanından gelen satıcılar ile uygun fiyata kurbanlık almak isteyen vatandaşlar arasında kıyasıya pazarlıklar yaşandı.

Kurban satıcılarından Hacı Dağışan, bayramdan önce kendilerine tahsis edilen çadıra yaklaşık 300 küçük baş hayvan getirdiklerini, bunların büyük çoğunluğunun bayramın birinci gününde alıcı bulduğunu söyledi.

Bayramın ikinci gününde de satışların sürdüğünü, vatandaşların bütçelerine uygun kurbanlık almak için sıkı pazarlık yaptığını ifade eden Dağışan, küçükbaş kurbanlık fiyatlarının ağırlıklarına göre 5 bin ile 8 bin lira arasında değiştiğini ifade etti.

Ankara'da yaklaşık 35 yıldır hayvancılık yaptığını söyleyen Yasin Biçer de satışların devam ettiğini, kurbanlıkların bayramın üçüncü gününde alıcı bulmasını beklediklerini söyledi.

Biçer, halkın ilgisinden memnun olduğunu, yoğunluğun devam etmesinin üreticiyi sevindirdiğini dile getirdi.

Kurbanlık alışverişini bayramın ikinci gününe bırakan Zöhre Orman, ailesiyle geldiği pazar alanında bütçesine uygun küçükbaş hayvan bulabildiğini söyledi.

Avusturya'dan Türkiye'ye tatili için gelen Havva ve Osman Çetin çifti de ilk gün yoğunluğu nedeniyle kurban kesimini ikinci güne bıraktıklarını ancak pazar alanındaki yoğunluğun devam ettiğini, kurban ibadetini yerine getirecek olmanın heyecanını yaşadıklarını belirtti.