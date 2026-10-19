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Türkiye
AA 19.10.2026 19:57

İstanbul'da kara para aklama soruşturmasında 15 şüpheli tutuklandı

Kara para aklama soruşturması kapsamında gözaltına alınan Mustafa Sarıgül’ün eski eşi Aylin Kotil, oğlu Ömer Sarıgül ve Murat Ağırel’in de bulunduğu 17 şüpheliden 15'i tutuklandı. 2'si için ise adli kontrol tedbiri uygulandı.

İstanbul'da kara para aklama soruşturmasında 15 şüpheli tutuklandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, yurt içi ve yurt dışında kurulan şirketler aracılığıyla kaynağı belirsiz yüksek miktarda paranın aklanmasına yönelik işlemler gerçekleştirildiği, bunun yatırım sözleşmelerine uygun kullanılmadığı ve suç gelirlerine yasal görünüm kazandırıldığı iddialarına ilişkin soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 17 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından adliyeye götürüldü.

Savcılıkta ifadeleri alınan şüphelilerden Ömer Sarıgül, Özgür Bölükbaşı, Sadullah Ergün, Selim Daşdemir, Volkan Aslanbaş, Zekai Erdem, Zekeriya Yasemin, Aylin Kotil, Bayram Özata, Caner Baş, Cavidan Tanrah Artuner, Cihan Durak, Cihat Salman, Murat Ağırel ve Mehmet Ali Aslan tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Şüpheliler Cemil Vasken Barın ile Uğur Kurtulan ise adli kontrol talebiyle hakimliğe gönderildi.

Hakimlik talep doğrultusunda 15 şüphelinin tutuklanmasına, 2 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi.

Soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen şüpheli Emir Sarıgül'ün ise emniyete geldiği ve buradaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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