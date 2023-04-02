İBB'den 31 Mart'ta yapılan yazılı açıklamada, Sultangazi 50. Yıl Baştabya Tramvay Durağı Yaya Üst Geçidi'nin 16 Kasım 2021'de kamyon çarpması sonucu hasar aldığı, 15 Mart'ta ikinci defa hafriyat kamyonunun çarptığı üst geçitte ağır hasar oluştuğu duyurulmuştu.

50. Yıl Baştabya Tramvay İstasyonu kullanıma kapatılarak, mevcut yaya üstgeçidinin kaldırılması ve yerine yenisinin yapılması için çalışmalara başlandı.

Çalışmalar nedeniyle Arnavutköy TEM Otoyolu Bağlantısı (Eski Edirne asfaltı) tek yönlü olarak trafiğe kapatıldı. Yeni üst geçidin yapımının haziran ayında tamamlanması hedefleniyor.

Çalışmalar süresince Topkapı-Mescid-i Selam Tramvay Hattı'nın 50. Yıl Baştabya Tramvay Durağı da hizmet veremeyecek.

Yaya ve tramvay trafiği, bir önceki Cumhuriyet Mahallesi İstasyonu ile bir sonraki Hacı Şükrü İstasyonu'ndan sağlanacak.