Haber Giriş: 15 Şubat 2022 Salı 10:31Son Güncelleme: Kaynak: AA
İstanbul'da kamyonla otomobil çarpıştı: 3 yaralı
[Fotoğraf: AA]
İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde hafriyat kamyonuyla çarpışan otomobildeki 3 kişi yaralandı.
İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde seyreden 34 CFM 427 plakalı hafriyat kamyonu ile karşı yönden gelen otomobil çarpıştı.
Çarpmanın etkisiyle savrularak bariyerlere çarpan otomobilde yaralanan 3 kişi, itfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkartılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle bölgede trafik akışı bir süre tek şeritten sağlandı.
Etiketler: İstanbul Trafik Trafik Kazası
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