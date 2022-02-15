Haber Giriş: 15 Şubat 2022 Salı 10:08Son Güncelleme: Kaynak: AA
2 ilde eş zamanlı PKK operasyonu: 20 gözaltı
İstanbul ve Van'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 20 kişi gözaltına alındı. Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramada çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca yürütülen 4 soruşturma kapsamında, kentte terör örgütü PKK adına faaliyette bulundukları, finansal destek sağladıkları ve eylem arayışı içerisinde oldukları belirlenen 25 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İstanbul ve Van'da düzenledikleri eş zamanlı operasyonda, şüphelilerden 20'sini yakaladı.
Adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürerken, firari 5 zanlıyı yakalama çalışmaları sürüyor.
Etiketler: Terör Örgütü Terörle Mücadele
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