Evde izolasyona tabi tutulan koronavirüs tanılı ya da temaslısı bazı kişilerin, acil işlerini gerekçe göstererek izolasyon yükümlülüklerini ihlal ettikleri tespit edildi.

Halk sağlığını riske atan bu durum üzerine İstanbul Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, HES koduyla ilgili yeni bir karar aldı.

HES kodu uygulaması, Valilik, kaymakamlıklar, İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü, Tapu ve Kadastro 2'nci Bölge Müdürlüğü, ilçe nüfus müdürlükleri ve ilçe tapu müdürlüklerine randevu talepleri öncesi ve bu kurumlara girişlerde zorunlu olarak kullanılacak.

Uygulama, 23 Eylül Çarşamba gününden itibaren geçerli olacak.