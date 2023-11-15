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Türkiye
İHA 15.11.2023 09:34

İstanbul'da kaçak balık avına 193 bin 246 TL ceza

İstanbul genelinde 14 günde eş zamanlı olarak yapılan su ürünleri denetiminde 24 kişiye toplam 193 bin 246 TL idari para cezası uygulandı.

İstanbul'da kaçak balık avına 193 bin 246 TL ceza
[Fotograf: İHA]

İstanbul genelinde 1 ve 14 Kasım tarihleri arasında su ürünleri denetimi yapıldı.

39 ilçede perakende balık satış yerleri ve karaya çıkış noktalarında gerçekleştirilen denetimlerde; 2 bin 537 kg, istavrit balığı, 978 kg mezgit balığı, 60 kg kolyoz balığı, 60 kg sazan balığı, 40 kg dil balığı, 23 kg tekir balığına el konuldu.

Toplam 6 bin 198 kg su ürününe el konulurken, 24 kişiye toplam 193 bin 246 TL idari para cezası uygulandı.

Denetimlerde zaman, yer ve boy yasaklarına aykırı olarak avlandıkları tespit edilen ürünlere el konulduktan sonra mülkiyeti kamuya geçirme kararı alındı.

Tüketilmesinde sakınca olmayan su ürünleri, sosyal yardım kuruluşlarına bağışlandı. Yasak sahada kaçak olarak avlanılan 2 bin 500 kg karakıllı midye ise canlılığını koruduğundan doğal ortamları olan denize iade edildi.

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