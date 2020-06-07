Haber Giriş: Kaynak: AA-DHA
İstanbul'da iş yeri yangını: 2 kişi dumandan etkilendi
[Fotoğraf: DHA]
İstanbul'da bir iş yerinde yangın çıktı. Yangın kısa sürede söndürülürken, iş yerinde hasar oluştu, 2 kişi de dumandan etkilendi.
Kağıthane'de 4 katlı binanın giriş katında bulunan iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangından dolayı kısa sürede bütün binayı duman kapladı. Dumanı fark eden vatandaşlar kendilerini sokağa attı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
[Fotoğraf: DHA]
2 kişi dumandan etkilendi
Yangın nedeniyle dumandan etkilenen 2 kişiye sağlık ekipleri müdahale etti.
Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, iş yerinde hasar oluştu.
[Fotoğraf: DHA]
Polis ekipleri yangının çıktığı binanın etrafına şerit çekerek güvenlik tedbiri aldı.
Yangının çıkış nedenin belirlenmesi amacıyla çalışma başlatıldı.
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