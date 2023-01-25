İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yapılan incelemeler ile İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü'nce yapılan araştırmalar sonucu, "George" kod adını kullanan Irak uyruklu Shorsh Jaafer Tahr Tahr'in liderliğini yaptığı suç örgütü tarafından insan kaçakçılığı yapıldığı tespit edildi.

Türkiye'de bulunan düzensiz göçmenlerin 5 bin ile 7 bin dolar veya euro arasında değişen ücretler karşılığında deniz yolu ile Karadeniz üzerinden insan onuru ile bağdaşmayan ve hayatlarını tehlikeye atacak şekilde Romanya'ya götürüldüğü belirlendi.

Kaçakçıların faaliyetlerine ilişkin yapılan araştırmalarda, Sahil Güvenlik Komutanlığı'nca "Hacı Ali Faik Kaptan" isimli teknede 26 Nisan 2022'de yapılan kontrollerde Özbekistan ve Kırgızistan uyruklu 2 kişi gözaltına alındı.

Romanya kara sularında "Bebeğim" isimli teknede 16 Mayıs 2022'de yapılan kontrolde 27 düzensiz göçmen ile 2 şüpheli, Rumeli Feneri önlerinde "Dalyan Balıkçılık" isimli teknede 9 Haziran 2022'de yapılan kontrolde 2 Afganistan 1 Somalili olmak üzere 3 düzensiz göçmen yakalandı.

Ayrıca, 20 Haziran 2022'de, Romanya'ya gitmek üzere bir gemide, 28 düzensiz göçmen, 30 Haziran'da Şile Kurfalı Mahallesi'nde karadan 3 deniz mili açıklarda başka bir teknede 58 düzensiz göçmen yakalandı.

Tüm bu eylemlerin "George" takma adını kullanan Shorsh Jaafer Tahr Tahr tarafından organize edildiğine ilişkin kuvvetli şüpheleri bulunduğunun belirlenmesinin ardından şüphelinin kullandığı cep telefonu hattının dinlenilmesine karar verildi.

Dinlemeler neticesinde ara yakalama işlemleri kapsamında 13 Temmuz 2022'de Sarıyer Kısırkaya Mahallesi ormanlık alanda yasa dışı yollardan Romanya'ya gitmek üzere yola çıkan 28 düzensiz göçmen yakalandı. Aynı gün başka bir operasyonda 8 düzensiz göçmen muhafaza altına alındı.

Düzensiz göçmenleri götüren tekne bulunamadı

Türkiye'de bulunan yabancı uyrukluların "İhsan Reis-2" isimli tekne ile Romanya'ya götürülmek üzere hazırlık yapıldığının tespiti üzerine harekete geçildi. Bu kapsamda, teknenin 15 Temmuz'da Sarıyer Rumeli Balıkçı Barınağı'na, 16 Ağustos'ta ise Arnavutköy Karaburun Balıkçı Barınağı'na götürüldüğü belirlendi. Söz konusu tekne tüm aramalara rağmen bulunamadı.

Olaya ilişkin Romanya sınır polis ekiplerince 19 Ağustos 2022'de 78 düzensiz göçmen ile bu kişilere organizatörlük yapan 2 şüpheli yakalandı.

Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ilgili soruşturma dosyası kapsamında, liderliğini "George" takma adlı şüphelinin yaptığı suç örgütünün organizasyonuyla 10 Kasım 2022'de Arnavutköy Karaburun Mahallesi açıklarında 7 metre uzunluğundaki siyah renkli lastik botta Romanya'ya gitmek üzere yola çıkan 18 düzensiz göçmen ile 2 şüpheli de yakalandı.

Tüm soruşturma kapsamında iletişim dinlenmesi tedbiri sonucu suç örgütünün lideri konumunda bulunan Shorsh Jaafer Tahr Tahr'in de aralarında bulunduğu 7 şüpheli, dün düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.