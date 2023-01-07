Haber Giriş: 7 Ocak 2023 Cumartesi 21:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
İstanbul'da inşaat alanında lahit kapağı bulundu
İstanbul Büyükçekmece'de bir inşaatın temel kazısı sırasında lahit kapağı bulundu. Olay yeri incelemeye alınırken inşaatta da çalışmalar durduruldu.
Bankalar Caddesi'nde kentsel dönüşüm kapsamında yıkılan bir binanın yerine yapılacak inşaatın temel kazısı sırasında lahit kapağı bulundu.
İşçilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edilirken, inşaat çalışması durduruldu.
Vakıflar Bölge Müdürlüğü görevlilerinin yarın inşaat alanında incelemelerde bulunacakları öğrenildi.
Etiketler: İstanbul
Son Haberler
- 22:45
- 22:49
- 22:33
- 22:28
- 22:12
Sıradaki Haber
Konya'da kuraklık alarmı: Obruk sayısı 2 bin 500
Yükleniyor lütfen bekleyiniz