Antalya- Burdur karayolu Çubuk Beli mevkiinde, akşam saatlerinde, içinde yolcunun bulunmadığı yolcu otobüsünün motor kısmından duman yükselmeye başladı.

Durumu fark eden sürücü, otobüsü yol kenarında durdurdu. Alevler bir anda büyürken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince müdahale edilerek söndürülen yangın sonrası otobüs demir yığınına döndü.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.