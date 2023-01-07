Haber Giriş: 7 Ocak 2023 Cumartesi 19:52Son Güncelleme: Kaynak: AA
İstanbul'da ambulansa yol vermeyen sürücüye 623 lira ceza
İstanbul Esenler'de ambulansa yol vermeyen sürücüye 623 lira para cezası kesildi.
İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Hal-Otogar bağlantı yolunda ambulansa yol vermeyen sürücünün görüntülerinin sosyal medyada yer almasının ardından çalışma başlattı.
Görüntüleri inceleyen polis, araç sürücüsünün A.K. olduğunu tespit etti.
Sürücüye, sol şeridi sürekli işgal etmekten 427 lira ve geçiş üstünlüğü bulunan aracın ilerlemesini engellemekten 196 lira olmak üzere toplam 623 lira ceza kesildi.
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