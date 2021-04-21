Haber Giriş: 21 Nisan 2021 Çarşamba 08:27Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Beşiktaş'ta çift katlı İETT otobüsü kaza yaptı
[Fotoğraf: DHA]
İstanbul Beşiktaş’ta çift katlı İETT otobüsü bariyere çarptı. Kazada 1 yolcu ağır yaralandı.
Barbaros Bulvarı Balmumcu'da bulunan alt geçitte, çift katlı İETT otobüsü henüz bilinmeyen nedenle bariyere çarptı.
Kazada araçtaki yolculardan biri ağır yaralandı.
Olay yerine gelen sağlık, polis ve itfaiye ekiplerinin çalışması sürüyor.
Etiketler: Trafik Kazası İstanbul
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