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Türkiye
AA 06.09.2023 22:15

İstanbul'da "Huzur Uygulaması"

Polis ekiplerince yapılan "Huzur İstanbul Uygulaması" kapsamında durdurulan araçlar arandı, sürücü ve yolcuların kimlikleri kontrol edildi.

İstanbul'da "Huzur Uygulaması"
[Arşiv]

Başta Fatih, Beyoğlu ve Kadıköy olmak üzere il genelinde yapılan uygulamaya ilçe emniyet müdürlükleri ile Önleyici Hizmetler, Narkotik Suçlarla Mücadele, Özel Harekat ve Trafik Denetleme şube müdürlüklerinden polisler katıldı.

Taksim Meydanı'ndaki uygulama noktasında durdurulan araçlar detaylı aranırken sürücü ve yolcuların kimlikleri kontrol edildi.

Fatih Millet Caddesi'ndeki uygulama noktasında sürücüler durdurulup belge kontrolü yapıldı. Araçlar detaylı şekilde arandı.

Denetimlere katılan narkotik dedektör köpeği de araçlarda arama yaptı.

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