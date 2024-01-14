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Türkiye
AA 14.01.2024 14:22

İstanbul'da hava sıcaklıkları artacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), sıcaklıkların bugünden itibaren artarak gelecek hafta boyunca 11-15 derece aralığında seyredeceğinin tahmin edildiğini bildirdi.

İstanbul'da hava sıcaklıkları artacak
[Fotoğraf: AA Arşiv]

AKOM'dan yapılan açıklamaya göre kent genelinde, sıfır derecenin altına gerileyen dondurucu soğuk hava, az bulutlu ve açık bir gökyüzüyle başlayan gün boyunca sıcaklıklar 8 derece civarında seyredecek.

Kentte hafta başından beri etkili olan soğuk ve yağışlı hava, bölgeyi terk edecek ve 16 Ocak Salı günü hariç hafta boyunca çoğunlukla güneşli bir gökyüzü hakim olacak; sıcaklıklar bugünden itibaren artarak gelecek hafta boyunca 11-15 derece aralığında seyredecek.

İstanbul'da hava sıcaklıklarının, 24 Ocak'a kadar mevsim normalleri civarı ila 1-3 derece üzerinde, 25-31 Ocak tarihleri arasında ise mevsim normalleri civarı ila 1-3 derece altında seyretmesi bekleniyor.

Yollarda gizli buzlanmaya dikkat

Ayrıca, kış mevsiminde bulutsuz gecelerde yer yüzeyinin hızla soğuması nedeniyle yollarda "gizli buzlanma" olabileceği uyarısında bulunularak, Buzlanma Erken Uyarı Sistemi (BEUS) mesajlarından gelecek uyarıların dikkate alınması, güzergahlarda gerekli kontrol ve müdahalenin yapılması gerektiği belirtildi.

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