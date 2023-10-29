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Türkiye
DHA 29.10.2023 05:43

İstanbul'da geri dönüşüm tesisinde yangın

Silivri'de geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyerek tesisi saran alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

İstanbul'da geri dönüşüm tesisinde yangın

Silivri'de bulunan geri dönüşüm tesisinde henüz bilinmeyen nedenle başlayan yangın kısa sürede büyüdü.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Plastik malzemelerin depolanarak geri dönüşüme kazandırıldığı tesisteki yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak kısa sürede söndürüldü.

Yangın sırasında binanın çatısı çökerken, tesiste hasar meydana geldi. Yangın sırasında tesiste kullanılan tüplerin dışarıya çıkarılması ise olası faciayı önledi. Jandarma ekipleri çıkan yangınla ilgili inceleme başlattı.

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