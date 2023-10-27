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Türkiye
AA 27.10.2023 13:53

İstanbul'da geri dönüşüm atölyesinde patlama

İstanbul Bağcılar'da, bir binanın bodrum katındaki geri dönüşüm atölyesinde meydana gelen patlamada 5 kişi yaralandı.

Bağlar Mahallesi Osman Paşa Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı binanın bodrum katındaki geri dönüşüm atölyesinde henüz belirlenemeyen meydana gelen patlamanın ardından yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Patlamada yaralanan 5 kişi sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri güvenlik şeridi çekerek binanın çevresinde önlem alırken, yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Ekiplerin, atölyedeki soğutma çalışmaları sürüyor.

Bu arada, atölyede yaşanan patlama bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntüde, atölyenin girişinde bulunan demir parmaklıkların patlamanın etkisiyle savrulduğu, atölyeden çıkan bir kişinin tutuşan kıyafetinin çevredeki kişilerce söndürülmeye çalışıldığı yer aldı.

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