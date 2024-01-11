Açık 6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 11.01.2024 13:01

İstanbul'da fiyat etiketi denetimi

İstanbul Ticaret İl Müdürlüğüne bağlı ekipler, Üsküdar'da fırınlara fiyat ve gramaj denetimi gerçekleştirdi.

İstanbul'da fiyat etiketi denetimi
[Fotograf: AA]

İstanbul Ticaret İl Müdürlüğünce, kent genelinde farklı fiyat tarifeleri kullanarak piyasa dengesini bozmaya çalışanları uyarmak ve bunun önüne geçmek için denetimler yapıldı.

İl genelinde süren denetimlerden biri Üsküdar'da gerçekleştirildi. Ekipler, fırınlarda fiyat listesi ve gramaj kontrolü yaparak, fırıncılara yönetmelik hakkında bilgi verdi, uyarılarda bulundu. Yönetmeliğe uymayan fırınlara ise ekipler tarafından tespit tutanağı tutuldu.

İstanbul'da fiyat etiketi denetimi

Denetimler, İstanbul genelinde market, fırın, kafe ve restoranları kapsayacak şekilde devam edecek.

ETİKETLER
Denetim Ticaret Bakanlığı
Sıradaki Haber
"Yüksek karlı gizli fon" davasında ikinci duruşma
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:53
Terör örgütü DEAŞ'a 16 ilde operasyon: 70 şüpheli yakalandı
13:39
ABD, Nisan 2022'den bu yana ilk defa Rusya'dan petrol aldı
13:34
Batı Şeria'da "Güney Afrika'nın, İsrail'e açtığı soykırım davasına" destek gösterileri
13:44
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasi trafiği ihracata olumlu yansıdı
13:23
Herkesi fazla düşünmenin verdiği zarar: Hiper Empati Sendromu
13:16
BTK'dan telefon ve tabletlerin "eko-tasarım" gerekliliklerine göre düzenleme
Kışlık sebzenin üretim üssü İzmir'de yağışlar yüz güldürdü
Kışlık sebzenin üretim üssü İzmir'de yağışlar yüz güldürdü
FOTO FOKUS
Bingöl'de kar kalınlığı 4 metreye ulaştı
Bingöl'de kar kalınlığı 4 metreye ulaştı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ