Çok Bulutlu 11ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 08.01.2026 15:24

İstanbul'da fırtına etkisini sürdürüyor

İstanbul genelinde sabah saatlerinden itibaren etkisini artıran şiddetli fırtına ve sağanak, hayatı olumsuz etmeye devam ediyor.

İstanbul'da fırtına etkisini sürdürüyor

Beyoğlu Piyalepaşa Mahallesi Toros Sokak'ta 2 katlı bir binanın çatısı fırtınanın etkisiyle yerinden koparak sokağa savruldu. Olay sırasında bina sakinleri panikle sokağa çıkarken, çatının parçaları park halindeki 4 otomobilin üzerine düşerek hasara neden oldu.

Aynı mahalledeki Aydın Sokak'ta fırtınanın etkisiyle 4 katlı bir binanın çatısı da yerinden koptu. Çatı parçalarının yola düşmesi sonucu, park halindeki hafif ticari araç zarar gördü.

İstanbul'da fırtına etkisini sürdürüyor

Emekyemez Mahallesi Yüksek Minare Sokak'taki bir binanın çatısındaki izolasyon parçaları rüzgarın şiddetiyle koparak kaldırıma düştü.

Örnektepe Mahallesi Taşlık Sokak'ta ise kökünden sökülen ağacın parçaları iki evin çatısına zarar verdi.

Camiikebir Mahallesi'nde yol kenarına önlem amaçlı konulan sac barikatın bir bölümü rüzgarın etkisiyle yola devrildi.

Şişli'de bir binanın çatısından parçalar koptu. Levent'te ise bir inşaatın etrafındaki sac levhalar şiddetli rüzgar yüzünden etrafa savruldu. Kopan parçalar, park halindeki bazı araçların üzerine düştü.

İstanbul'da fırtına etkisini sürdürüyor

Avcılar'da D-100 kara yolu Küçükçekmece istikametinde fırtınanın şiddetiyle aydınlatma direği yan yatanken, ulaşım kontrollü sağlandı.

Cevizlibağ'da yağış sonrası su birikintisinin oluştuğu metrobüs üst geçidinde vatandaşlar, durağa ulaşabilmekte zorlandı.

Güngören Sanayi Mahallesi'nde de 6 katlı iş yerinin çatısı park halindeki otomobillerin üzerine düşmesi sonucu araçlar zarar gördü. İtfaiye ekipleri olaya müdahale etti. Düşme anı güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Kartal sahilinde dalgalar yola vurdu

Kuvvetli fırtına nedeniyle Kartal sahilinde oluşan dalgalar sahil yoluna vurdu. Pendik istikametinde seyir halinde olan sürücüler, yoldaki su seviyesinin yükselmesi nedeniyle ilerlemekte güçlük çekti.

İstanbul'da fırtına etkisini sürdürüyor

Tuzla sahilinde kıyıda demirli bazı tekneler alabora oldu

Tuzla sahilinde fırtına nedeniyle dalgaların yükselmesiyle kıyıda demirli olan teknelerden bazıları alabora oldu. Bazı tekneler kıyıya çarpıp parçalanırken, bazıları ise battı.

Bunun üzerine tekne sahipleri bölgeye gelerek önlem almaya çalıştı.

ETİKETLER
Fırtına İstanbul
Sıradaki Haber
En düşük emekli aylığının yükseltilmesine ilişkin teklif yarın TBMM'ye sunulacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:50
Halep’te güvenli bölgelere tahliye edilenlerin sayısının 142 bin olduğu duyuruldu
16:46
İşgalci İsrail ordusu Batı Şeria'da Filistinlilere ait iki evi yıktı
16:33
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanı Arpaguş ve beraberindeki heyeti kabul etti
16:15
Rusya: ABD'yi uluslararası deniz hukukuna uymaya çağırıyoruz
16:17
Lübnanlılar, ateşkesi ihlal eden İsrail'in sınırda devam eden saldırılarından tedirgin
16:11
Lübnan Cumhurbaşkanı: Ordu, Hizbullah'ın silahsızlandırılması planının ilk aşamasında hedefine ulaştı
Suriye ordusu, Halep'te YPG'ye yönelik nokta operasyonlara başladı
Suriye ordusu, Halep'te YPG'ye yönelik nokta operasyonlara başladı
FOTO FOKUS
Fırtına, Tuzla Tersanesi'nde vinci devirdi
Fırtına, Tuzla Tersanesi'nde vinci devirdi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ