Açık 29.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 16.08.2025 15:55

İstanbul'da fırtına: Ağaçlar devrildi, iki kişi yaralandı

İstanbul'da etkisini sürdüren fırtına nedeniyle Bakırköy, Bağcılar ve Şişli'de ağaçlar devrildi.

İstanbul'da fırtına: Ağaçlar devrildi, iki kişi yaralandı

Bakırköy Florya Sosyal Tesisleri'nde şiddetli rüzgar nedeniyle devrilen ağacın parçaları, yoldan geçen 2 kadının üzerine düştü. Hafif yaralanan kadınlar sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılırken, devrilen ağaç itfaiye ekiplerince parçalanarak kaldırıldı.

Araçlarda hasar oluştu

Bağcılar Yüzyıl Mahallesi 2022 Sokak'taki kaldırımda bulunan bir ağaç da rüzgarın etkisiyle devrilerek, park halindeki 2 otomobilin üzerine düştü. Can kaybı ve yaralanmanın olmadığı olayda araçlarda hasar meydana geldi.

Şişli Fulya Mahallesi'nde ise sabah saatlerinde şiddetli rüzgar nedeniyle bir ağaç yola devrildi. İtfaiye ve belediye ekiplerinin devrilen ağacı parçalayarak kaldırmasının ardından yol tekrar trafiğe açıldı.

İstanbul'da fırtına: Ağaçlar devrildi, iki kişi yaralandı

ETİKETLER
Fırtına İstanbul İtfaiye
Sıradaki Haber
BUDO'nun 7 seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:40
BUDO'nun 7 seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi
14:42
Ukrayna basını, Alaska görüşmesinin detaylarını manşetlerine taşıdı
15:34
Ahıska Türkleri'nden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür mektubu
15:28
5 yaşındaki çocuk babasının yanında başıboş köpeklerin saldırısına uğradı
13:52
Euro-Med: İsrail 6 günde Gazze kentinde 400 evi yok etti
13:50
Orman yangınlarından etkilenen alanlarda avlanmak yasaklandı
Kuraklık nedeniyle su seviyesinin düştüğü barajda eski yerleşim yeri ortaya çıktı
Kuraklık nedeniyle su seviyesinin düştüğü barajda eski yerleşim yeri ortaya çıktı
FOTO FOKUS
Milli sistemlerden mavi vatanda tam isabet
Milli sistemlerden mavi vatanda tam isabet
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ