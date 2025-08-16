İstanbul'da fırtına: Ağaçlar devrildi, iki kişi yaralandı

Bakırköy Florya Sosyal Tesisleri'nde şiddetli rüzgar nedeniyle devrilen ağacın parçaları, yoldan geçen 2 kadının üzerine düştü. Hafif yaralanan kadınlar sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılırken, devrilen ağaç itfaiye ekiplerince parçalanarak kaldırıldı.

Araçlarda hasar oluştu

Bağcılar Yüzyıl Mahallesi 2022 Sokak'taki kaldırımda bulunan bir ağaç da rüzgarın etkisiyle devrilerek, park halindeki 2 otomobilin üzerine düştü. Can kaybı ve yaralanmanın olmadığı olayda araçlarda hasar meydana geldi.

Şişli Fulya Mahallesi'nde ise sabah saatlerinde şiddetli rüzgar nedeniyle bir ağaç yola devrildi. İtfaiye ve belediye ekiplerinin devrilen ağacı parçalayarak kaldırmasının ardından yol tekrar trafiğe açıldı.