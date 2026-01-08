Hafif Sağanak Yağışlı 6.5ºC Ankara
Türkiye
AA 08.01.2026 19:03

İstanbul'da fırtına: 45 ağaç devrildi, 89 çatı uçtu

İstanbul Valiliği, kentte şiddetli rüzgar ve fırtınanın etkili olmaya başladığı sabah saatlerinden bu yana 45 ağaç devrilmesi, 89 çatı uçması, 214 tehlike arz eden parça ihbarı, 1 metruk bina çökmesi, ⁠1 istinat duvarı çökmesi olmak üzere toplam 350 ihbarın geldiğini bildirdi.

İstanbul'da fırtına: 45 ağaç devrildi, 89 çatı uçtu

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre kentte sabah saatlerinden itibaren şiddetli rüzgar ve fırtınanın etkili olacağının öngörüldüğü, bu kapsamda ve gerekli uyarıların yapıldığı belirtildi.

Şiddetli rüzgar ile fırtınanın sabah saat 05.00 itibarıyla bölgede etkili olmaya başladığına dikkat çekilen açıklamada, fırtınanın saat 22.00'ye kadar etkisini sürdürmesinin beklendiği vurgulandı.

İstanbul'da fırtına: 45 ağaç devrildi, 89 çatı uçtu

İstanbullulardan olası çatı uçmalarına, karbonmonoksit ile doğal gaz zehirlenmelerine ve su baskınlarına karşı tedbirli olmaları istenen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İstanbul'da şiddetli rüzgar ve fırtınanın etkili olmaya başladığı sabah saatlerinden 18.00'e kadar; 45 ağaç devrilmesi, 89 çatı uçması, 214 tehlike arz eden parça ihbarı, 1 metruk bina çökmesi, ⁠1 istinat duvarı çökmesi olmak üzere toplam 350 ihbar gelmiştir. Alınan ihbarlara AFAD, itfaiye, 112 Acil Sağlık ekipleri müdahale etmiş olup, fırtınaya bağlı olarak meydana gelen olaylarda bir vatandaşımız hafif yaralanmıştır.

Öte yandan fırtına nedeniyle Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından İstanbul Boğazı çift yönlü gemi trafiğine kapatılmış, saat 17.00 itibarıyla ise gemi trafiğine yeniden açılmıştır. İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) tüm seferleri ile Şehir Hatları işletmesine bağlı tüm seferler iptal edilmiştir. İstanbul Havalimanı'nda 32'si iç hat, 32'si ise dışa hat olmak üzere toplam 64 sefer; Sabiha Gökçen Havalimanı'nda ise 31 iç hat, 2 dış hat olmak üzere toplam 33 sefer iptal edilmiştir. ⁠Fırtına nedeniyle Tuzla'da 37, Pendik'te 7 ve Kartal'da 1 olmak üzere toplam 45 tekne zarar görmüştür."

