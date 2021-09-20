İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmalarda, hala aktif görevdeki 5 komiser yardımcısı ve 1 polis memurunun üniversite döneminde örgüt evi sorumlusu olduğu belirlendi.

Ayrıca HTS kayıtlarından örgüt sorumlularıyla yoğun şekilde irtibat kurdukları tespit edildi.

Düzenlenen operasyon sonucunda 6 emniyet mensubu gözaltına alındı.