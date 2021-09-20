Haber Giriş: 20 Eylül 2021 Pazartesi 10:01Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
İstanbul'da FETÖ operasyonu: 5 komiser yardımcısı ve 1 polis gözaltında
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
İstanbul'da FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında, örgüt sorumlularıyla irtibatlı olduğu belirlenen 6 emniyet mensubu gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmalarda, hala aktif görevdeki 5 komiser yardımcısı ve 1 polis memurunun üniversite döneminde örgüt evi sorumlusu olduğu belirlendi.
Ayrıca HTS kayıtlarından örgüt sorumlularıyla yoğun şekilde irtibat kurdukları tespit edildi.
Düzenlenen operasyon sonucunda 6 emniyet mensubu gözaltına alındı.
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