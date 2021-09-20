Haber Giriş: 20 Eylül 2021 Pazartesi 09:34Son Güncelleme: Kaynak: AA
Beyoğlu'nda atölye yangını: 9 kişi dumandan etkilendi
[Fotoğraf: DHA]
İstanbul Beyoğlu'nda bir tekstil atölyesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Piyalepaşa Mahallesi Fatih Sultan Caddesi'ndeki 3 katlı tekstil atölyesinin giriş katındaki elektrik panosunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Dumandan etkilenen 9 kişiye, olay yerine gelen sağlık ekiplerince müdahale edildi.
İtfaiye ekiplerinin yoğun uğraşının ardından kontrol altına alınarak söndürülen yangın nedeniyle Fatih Sultan Caddesi uzun süre araç ve yaya trafiğine kapatıldı.
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